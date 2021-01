Merxhausen: Förster Uwe Hoffmann legt seine Sollingwälder in jüngere Hände

Merxhausen. Nach 32 Jahren als Revierleiter hat Uwe Hoffmann sein Revier Merxhausen in jüngere Hände gelegt. Forstamtsleiter Wolf Ebeling hat seinen Kollegen Uwe Hoffmann in den Ruhestand verabschiedet. Hoffmanns Nachfolger heißt Hendrik Büning, der seit 2015 als Mitarbeiter der Niedersächsischen Landesforsten im Forstamt Neuhaus tätig ist. Förster Hendrik Büning übernimmt ein unzerschnittenes, lückenlos gepflegtes Hochsolling-Revier, in dem ausgedehnte Fichtenwälder verbreitet sind.

