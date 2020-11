Michael Stickeln als Höxteraner Landrat vereidigt

Kreis Höxter. Am Dienstagabend, 3. November, hat sich der neuen Höxteraner Kreistag konstituiert. Stärkste Fraktion ist die CDU mit 22 Sitze. Die SPD kommt auf acht Sitze, die Grünen sieben Sitze, UWG/CWG auf drei Sitze, FDP und AfD jeweils zwei Sitze und ein Mandat ging an die Linke. In der Sitzung wurde der am 13. September direkt gewählte frühere Warburger Bürgermeister Michael Stickeln durch den Altersvorsitzenden Paul Wintermeyer feierlich in sein Amt eingeführt und als Landrat vereidigt. Zu seinen Stellvertretern wurden Werner Dürdoth (CDU) und Lena Volmert (SPD) gewählt. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 05.11.2020.