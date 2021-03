Ministerpräsident Weil sucht aus der Quarantäne den Dialog mit den Kreis-Holzmindenern

Kreis Holzminden. Zum Schluss wird Stephan Weil hellhörig. Dass in Höxter die Geschäfte geöffnet sind, während in Holzminden Einkaufstermine vereinbart und Listen geführt werden müssen, „dass“ – so der Ministerpräsident – „sollte eigentlich nicht passieren“, dass sei mit Laschet anders verabredet gewesen. Es ist aber passiert, wie so vieles Kritikwürdiges in diesem Corona-Pandemie-Jahr. Was im Kreis Holzminden für Kritik sorgt, erreicht am Donnerstagabend Stephan Weil in seinem Arbeitszimmer. „Digitaler Bürgerdialog“ ist überschrieben, was anders geplant war. Weil wollte als Praktikant nach Holzminden kommen, für einen Tag im Gesundheitsamt und im Testzentrum des Landkreises hospitieren, um abends dann das Gespräch mit den Kreis-Holzmindenern zu suchen. Doch dann erkrankt eine Mitarbeiterin an Corona. Und der Ministerpäsident muss in Quarantäne. „Ich bin negativ getestet und denke positiv“, erklärt Weil den 180 Kreis-Holzmindenern, die sich am Donnerstagabend via WebEx, Facebook und Youtube zuschalten. Er muss an diesem Abend viel erklären. Er kann ein bisschen Hoffnung schüren, zum Beispiel, was das Impftempo im Kreis Holzminden betrifft. Muss aber auch bittere Pillen verteilen, zum Beispiel beim Thema Veranstaltungsgastronomie. Weil, ganz der Landesvater, wirbt um Verständnis: „Wir sind alle ziemlich zermürbt von Corona.“ Seine Bitte: Durchhalten und nach vorn blicken. (bs)

