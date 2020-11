Mit 13 Personen in einem Bulli unterwegs

Warburg. Bei einer Verkehrskontrolle in Warburg fiel den Polizeibeamten am Sonnabend gegen 11.40 Uhr ein VW Bulli auf, der in der Goethestraße unterwegs war. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der blaue VW Caravelle von einem 17-Jährigen gesteuert wurde, der keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Dem Fahrer droht eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Doch damit nicht genug...

Außerdem stellten die Beamten fest, dass 13 Personen in dem VW Bulli saßen, der lediglich mit neun Sitzplätzen ausgestattet war. Aufgrund der fehlenden Sitzplätze saßen einige Personen aufeinander. Unter den nicht angegurteten Personen befanden zwei Kinder. Wegen der Beförderung von Kindern ohne jegliche Sicherung wurde eine gesonderte Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Außerdem wurden zwei Verwarngelder wegen der Missachtung der Gurtpflicht erhoben.

Weiterhin wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen dem Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung gefertigt. Die 13 Personen stammten aus mehreren Haushalten. Keine dieser Personen trug einen Mund-Nasen-Schutz. Da es lediglich neun Sitzplätze gab, war es nicht möglich, einen Sicherheitsabstand einzuhalten.

Die Weiterfahrt wurde dem 17-jährigen Fahrer untersagt. Eine andere Person in dem Fahrzeug, die eine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen konnte, durfte die Fahrt mit insgesamt neun Personen im Fahrzeug fortsetzen. Die anderen mussten ihren Weg in Richtung Bahnhof zu Fuß fortsetzen.