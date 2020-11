Mit dem Paket kommt die Polizei

Kreis Höxter. Bei dem wiederholten Versuch, durch das Vortäuschen einer falschen Identität und einer falschen Adresse die Bezahlung für eine Online-Bestellung zu umgehen, wurde am Montagmittag ein 24 Jahre alter Mann aus dem Kreis Höxter in Jülich vorläufig festgenommen. Er hatte im Internet Waren bestellt und dabei eine falsche Identität - einschließlich einer falschen Wohnadresse - angegeben. Zwar existiert diese Adresse, doch der Mann wohnt dort gar nicht. Um diese Tatsache zu verschleiern, brachte er kurzer Hand ein falsches Schild mit seinem erfundenen Namen an der Klingelleiste eines Mehrfamilienhauses an. Dann wartete er auf das angekündigte Lieferfahrzeug. Als dieses vorfuhr, sprach er den Lieferanten noch am Fahrzeug an und fragte nach „seinem“ Päckchen. Einer möglichen Kontrolle seiner Identität und Wohnanschrift durch den Lieferanten wollte der Mann durch einen gefälschten Ausweis und das falsche Klingelschild Stand halten. Doch dazu kam es nicht mehr, denn in diesem Moment traten Kriminalbeamte in Aktion und nahmen den Betrüger vorläufig fest.

