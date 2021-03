Mit Terminbuchung: Der Wildpark Neuhaus hat wieder geöffnet

Neuhaus. „Wir haben wieder für Sie geöffnet!“ meldet der Wildpark Neuhaus. Nach über vier Monaten pandemiebedingter Zwangspause hat die Einrichtung der Niedersächsischen Landesforsten seit Dienstag wieder ihre Pforten geöffnet. Wer den Wildpark besuchen will, muss sich allerdings vorher anmelden: Per Online-Formular über die Homepage der Landesforsten oder telefonisch unter der Nummer 05536/9609980. Seit 2. November war der Wildpark geschlossen. Die Tiere müssen sich erst noch ein wenig an die Besucher gewöhnen. „Es ist jetzt eine neue Situation für sie“, sagt Robert Willeke. Der Mittwoch sei bereits recht gut besucht gewesen. Am Donnerstagnachmittag habe man wegen der angekündigten Sturmböen aus Sicherheitsgründen vorsorglich geschlossen. Am Freitag soll der Wildpark wieder geöffnet sein, und dann erwartet das Team gespannt das erste Wochenende nach Wiedereröffnung. Gutes Wetter ist allerdings nicht angekündigt. (spe)

