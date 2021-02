Mobilfunk funktioniert wieder

Kreis Holzminden. Seit Sonnabendmittag funktioniert das Mobilfunknetz der Telekom entlang der Weser im Kreis Holzminden wieder. Diese Nachricht erreichte den TAH von der Pressestelle der Telekom. Alle Mobilfunkstandorte seien wieder in Betrieb.

Über einen sogenannten Richtfunksender, den die Telekom in der Region betreibt, werden insgesamt zehn Mobilfunkstandorte (also Antennen) mit Mobilfunk versorgt. Aufgrund einer defekten Hardwarekomponente war der Richtfunksender leider zwischenzeitlich (seit Donnerstagnachmittag) nicht mehr funktionsfähig. Von der Störung waren auch die anderen Mobilfunkstandorte betroffen. Und obwohl die Kolleginnen und Kollegen der Technik, so die Pressestelle, in Kooperation mit ihrem Ausrüster Ericsson mit Hochdruck an der Behebung arbeiten würden, zog sich die Reparatur lange hin. Noch einmal bat die Telekom die betroffenen Kunden darum, die etwaigen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. (rei)