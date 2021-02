Mögliche Wolfssichtung in der Nähe von Polle

Polle. Mit einer Wildkamera ist in der Nacht von Freitag, 5. Februar, auf Sonnabend, 6. Februar, ein Bild von einem Vierbeiner gemacht worden, das ein Wolf sein könnte. Jürgen Wiedbrauk, Vorsitzender der Forstgenossenschaft Polle, berichtet, dass das Bild im Revier der Jagdgenossenschaft Polle nördlich der Pyrmonter Straße in Höhe „Obmanns Mühle“ aufgenommen wurde. Das Revier der Jagdgenossenschaft grenzt unmittelbar an die Reviere der Jagdgenossenschaften Meiborssen und Pegestorfer Wald. Vor fast genau einem Jahr gab es eine Wolfssichtung bei Polle. Damals handelte es sich um einen sogenannten Durchläufer, ein Wolf auf Wanderschaft. Auch dieser Wolf, wenn sich die Sichtung bestätigt, könnte ein solcher Durchläufer sein. Bärbel Pott-Dörfer, Wolfsberaterin im Landkreis Holzminden, hielt es nach erster Sichtung des Fotos für möglich, dass es sich bei diesem Tier um einen Wolf handeln kann.

