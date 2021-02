Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Lauenförde. Mit den steigenden Temperaturen nehmen auch die Motorradfahrer wieder am Straßenverkehr teil, und so hat es nicht lange gedauert, bis der erste in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war. Am Mittwochmittag krachte es in Lauenförde. Der Motorradfahrer wurde lebensgefährlich verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Göttingen geflogen werden. Ein 32-Jähriger Autofahrer aus Lütgenade wollte von Meinbrexen kommend nach links in die Sohnreystraße in Lauenförde abbiegen. Dabei übersah er einen Motorradfahrer, der ihm entgegenkam und vorfahrtberechtigt war. Der Mann aus dem Kreis Paderborn konnte seine BMW nicht mehr rechtzeitig abbremsen und krachte in den Opel Antara. Dabei wurde der 56-Jährige so schwer verletzt, dass sich der Notarzt vor Ort entschied, den Rettungshubschrauber Christoph 44 aus Göttingen anzufordern. Der Mann wurde schließlich mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Uni Klinik nach Göttingen geflogen. Der Autofahrer war unverletzt.

Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst und Notarzt 15 Feuerwehrkameraden aus Lauenförde und Derental, die auslaufende Betriebsstoffe abstreuen mussten sowie die Polizei aus Holzminden. Die Landesstraße 550 musste für die Zeit der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzte eine Polizeisprecherin auf rund 20.000 Euro. (ue)