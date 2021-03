Mühle läuft heiß: Einsatz für die Feuerwehr Holzminden

Holzminden. Der Alarm kommt um 3.40 Uhr am frühen Dienstagmorgen: In einem Recycling-Unternehmen im Lüchtringer Weg in Holzminden hat die Brandmeldeanlage ausgelöst. Schnell ist die Freiwillige Feuerwehr Holzminden mit 34 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort.

Der Alarm bestätigt sich: Eine Mühle, in der Kunststoff geschreddert wird, ist heiß gelaufen. Unter Atemschutz räumen die Feuerwehr-Einsatzkräfte die Mühle aus, lüften auch vorsorglich die Halle. Der Einsatz unter Leitung von Stadtbrandmeister Manfred Stahlmann und Ortsbrandmeister Michael Nolte zieht sich über mehrer als zwei Stunden hin. Mit vor Ort sind auch der Rettungsdienst und die Polizei. (bs)