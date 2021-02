Müll am Glascontainer: Das Ordnungsamt Holzminden greift durch

Holzminden. „Für mich ist das vollkommen unverständlich“, ärgert sich ein TAH-Leser, der die Redaktion über seine Beobachtung informiert. Am Dienstag Vormittag ist er am Parkplatz vor dem Liebigstadion in Holzminden vorbeigekommen. Und erneut stapelt sich vor den Glas- und Altkleidercontainern, die dort stehen, der Müll. „Wer macht so was?“, fragt er. „Es gibt doch Mülltonnen und legale Entsorgungsmöglichkeiten“, fügt er hinzu. Wer so etwas macht, das interessiert auch das Ordnungsamt der Stadt Holzminden. In schöner Regelmäßigkeit wird nämlich an den Altglascontainern im Stadtgebiet abgeladen, was nicht mehr benötigt wird. Deshalb greift das Ordnungsamt konsequent durch – und durchsucht den Müll. Am Dienstag Vormittag wird die Mitarbeiterin auch fündig: Eine Privatperson und – tatsächlich – ein Holzmindener Geschäft haben dort den Müll unerlaubt entsorgt. Beide erhalten jetzt Post – und ein Bußgeld. Übrigens: Nicht nur vor den Containern wird Müll abgeladen. Auch in die Altkleidercontainer wird entsorgt, was so gar nichts mit Altkleidern zu tun hat und eigentlich in die Mülltonne gehört. Der Mitarbeiter des Unternehmens, das in Holzminden die Altkleider-Container aufgestellt hat und regelmäßig leert, kann davon ein Lied singen. Bevor er die Altkleider-Säcke einpackt, muss er aussortieren, was gar nicht zu verwerten ist. Und das ist auch am Dienstag Vormittag auf dem Parkplatz Liebigstadion wieder der Fall. Dabei ist die große Tüte mit den Kleiderbügeln, die er in der Hand hält, noch die harmloseste Überraschung...