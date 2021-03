„Musik am Mittwoch – digital“: Online-Schülerkonzert der Musikschule Holzminden

Holzminden. Die Stadthalle ist für Musiker seit vielen Monaten ein Ort der Sehnsucht. Die Auftritte fehlen, ein musikalischer Austausch findet nicht statt, Begegnungen auf und vor der Bühne dürfen nicht sein. Dennoch gibt es am Mittwoch, 10. März, um 18.30 Uhr auf der Homepage der Musikschule Holzminden einen Blick in die Stadthalle zu sehen. Die Moderation für das Schülerkonzert „Musik am Mittwoch – digital“ hat Alexander Käberich in der Stadthalle aufgenommen. Dieses Online-Konzert kann man nur am 10. März um 18.30 Uhr auf www.musikschule-holzminden.de sehen. 32 Beiträge sind auf zwei Konzerte verteilt.

