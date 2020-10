Musik und Wort zum Reformationsfest in Bodenwerder

Am Sonnabend, 31. Oktober, gibt es „Musik und Wort zum Reformationsfest“ in der Stadtkirche St. Nikolai. Dabei wird die frisch renovierte Orgel zum ersten Mal im Konzert präsentiert. Kreiskantorin Christiane Klein spielt Orgelwerke des 17. bis 19. Jahrhunderts von Buxtehude, Pachelbel, Couperin, Bach und Franck. Wenn es die Verordnungslage zulässt, wird auch die Kantorei Bodenwerder singen, begleitet von Ulrich Arens und Helga Schiltsky (Blockflöten). Das geistliche Wort spricht Pastor Günter Klein. Bitte um Voranmeldung bis Freitag, 30. Oktober, 12 Uhr im Pfarrbüro unter Telefon 05533/9790575 oder per Mail unter KG.Bodenwerder@evlka.de

Die frisch renovierte Orgel kommt beim Konzert zum Einsatz