Musikschule Holzminden bleibt geöffnet

Holzminden. Im Gegensatz zu den meisten Kultur- und Veranstaltungsbetrieben werden Musikschulen in der ab 2. November gültigen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen nicht als Freizeiteinrichtungen, sondern als Bildungseinrichtungen geführt und dürfen als solche ihren Betrieb auch während des behördlich angeordneten Teil-Lock-Downs aufrecht erhalten. Der Unterricht an der Musikschule darf demnach weiterhin als Präsenzunterricht stattfinden. Das ist eine gute Nachricht auch für die Musikschule Holzminden und ihre Schüler. Leiter Alexander Käberich: „Wir sind sehr froh darüber, mit unseren Schülern weiterhin in den Räumen der Musikschule musizieren zu können. Das eigene Musizieren bietet in diesen Wochen eine bereichernde Möglichkeit sinnvoller Beschäftigung.“ (spe)

