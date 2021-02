Musikschule Holzminden funktioniert im Shutdown

Holzminden. Kein Konzertbesuch, kein Kino, keine Ausstellungen und kein Theater – doch hinter vielen Bildschirmen wird eifrig musiziert. Aus dem Shutdown des letzten Jahres hat die Musikschule gelernt und sofort digitalen Ersatzunterricht angeboten. Dieser wird nun von noch mehr Schülerinnen und Schülern genutzt als in 2020. „In der Musikschule vermissen wir jedoch schmerzlich die fröhlichen Begegnungen im Gebäude in der Neuen Straße und die Unterrichtsangebote im Elementarbereich“, sagt Schulleiter Alexander Käberich. Erst wenn das Verbot des Präsenzunterrichts aufgehoben wird, dürfen die Vorschulkinder wieder in die Musikschule kommen. Bis dahin arbeitet die Musikschule an und in neuen digitalen Formaten und plant einen „Tag der Instrumente“ am 20. Februar.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 02.02.2021