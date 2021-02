Mutation B.1.1.7 im Landkreis Hameln-Pyrmont festgestellt

Die britische Mutation B.1.1.7 des Coronavirus ist im Landkreis Hameln-Pyrmont angekommen. Bei einem Laborscreening wurde das mutierte Virus bei einer Probe festgestellt. Man habe, so der Landkreis Hameln-Pyrmont, die notwendigen Maßnahmen ergriffen und die Kontaktpersonen ermittelt. B.1.1.7 ist eine Variante des SARS-CoV-2-Virus, das seit 2019 die Coronavirus-Krankheit Covid-19 verursacht. Diese Variante gilt als ansteckender als die meisten bisher beobachteten. B.1.1.7 wurde erstmals im November 2020 während der Covid-19-Pandemie im Südosten Englands bekannt. Nach Angaben des Center for Mathematical Modeling of Infectious Diseases (CMMI) verursachte die neue Variante Anfang November 2020 in London rund 28 Prozent, einen Monat später 62 Prozent aller Fälle. (fhm)