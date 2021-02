Mutation B.1.1.7 ist im Kreis Holzminden angekommen

Kreis Holzminden. Am Dienstag, 16. Februar, wurde der erste Infektionsfall mit einer Mutation im Kreis Holzminden festgestellt. Das bestätigte der Landkreis Holzminden auf Anfrage des TAH. Es handelt sich dabei um die britische Mutante B.1.1.7. Die betreffende Person wurde sofort isoliert, auch die Kontaktpersonen wurden schnell und sicher festgestellt. Die Nachverfolgung des Kreisgesundheitsamtes war auch hier, so ein Sprecher des Landkreises, schnell und gründlich. Alle sonstigen Überprüfungen im Kreis Holzminden sind bisher ohne Befund gewesen, was die neuen Mutationen betrifft. (fhm)