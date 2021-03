Nach dem Verkauf des Jugendfreizeitheims in Silberborn: Appell Wolfgang Peters

Holzminden. Für Wolfgang Peter geht der Kampf um das Jugendfreizeitheim in Silberborn auch nach dem Verkauf weiter. Sein Forum diesmal: Der Ausschuss für Bauen, Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung der Stadt Holzminden, der am Dienstagabend in der Cafeteria der Berufsbildenden Schulen tagt. Silberborns Altbürgermeister will das Jugendfreizeitheim als Einrichtung für die Jugend sichern und hält dafür auch ein passendes Instrument in der Hand: die Zweckbestimmung, festgeschrieben im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Holzminden. Im Ausschuss appelliert er deshalb ab die Kommunalpolitiker. „Wenn ein Antrag auf Änderung kommt, stimmen Sie nicht zu!“ (bs)

