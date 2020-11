„Nah und Gut“ in Derental ist die neue Bank

Derental. Es gibt es wieder in Derental, das notwendige Bargeld, nachdem der Geldautomat vor vier Monaten abgebaut wurde und das „Bargeld solange gebunkert werden musste“, wie Bürgermeister Günter Rehling anlässlich eines Ortstermins ausführte. Es sei der Hartnäckigkeit der Derentaler zu verdanken, dass nun eine Lösung gefunden wurde, nachdem man kontrovers, aber sachorientiert mit der Verbund Volksbank OWL diskutiert hatte. Als wichtigster Mitspieler konnte nun Ulrich Schäfer gewonnen werden, der in seinem „Nah und Gut Edeka“ in der Neuhäuser Straße einen Terminal anbietet, der das Zahlen mit der EC-Karte und auch das Abheben von Bargeld ermöglicht. (fhm)

