NDR-Schorse ist in Holzminden beim Hundefriseur

Holzminden. An diesem Montag hat NDR 1 Niedersachsen einen Beruf aus Holzminden gesucht. Beim Berufe-Raten gab NDR 1-Reporter Schorse von 5 Uhr morgens an stündlich Hinweise zum gesuchten Beruf. Um 13.45 Uhr löste er den gesuchten Beruf auf: Es ist der Hundefriseur Hakan Beylilier vom Holzmindener Hundesalon „Dogs Wellness“. Genau 14.141 Hörer rätselten am Montag mit und riefen beim NDR an. Das Smartphone gewann Silke Lindemann aus Isernhagen (Region Hannover). Schorse ist drei Wochen auf Tour durch Niedersachsen. Täglich stellt er einen anderen Beruf vor, den die Hörer erraten können. Viele typische Geräusche und Besonderheiten führen die Hörer auf die richtige Spur. Gegen 13.45 Uhr wird das Rätsel aufgelöst und täglich ein Smartphone verlost.