Neue Holzmindener Feuerwache hat schon über 813.000 Euro gekostet

Derzeit ist die Firma FW Bau aus Salzhemmendorf mit dem Abriss des zuletzt unbewohnten Wohnhauses in der Wallstraße 7 befasst. Foto: spe

Holzminden. Der Abriss des Wohnhauses neben dem Gerätehaus an der Wallstraße ist noch im Gang, danach können die Container angeliefert und auf diesem Grundstück aufgestellt werden. In den 14 Containern werden unter anderem Umkleiden, Wasch- und Duschräume sowie WC untergebracht sein, bis das neue Feuerwehrhaus bezogen werden kann. Auf die Trennung des sogenannten Schwarz-Weiß-Bereichs und diese Übergangslösung besteht die Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen (FUK), nachdem sich der Neubau der Holzmindener Feuerwache immer wieder verzögert hat. Nun soll sie im ersten Quartal 2024 fertig sein. Inklusive Aufträge für Abriss, Lieferung der Containeranlage, Begleitung des ÖPP-Prozesses sowie Grundstückstausch hat die neue Feuerwache bereits Kosten in Höhe von mehr als 813.000 Euro verursacht. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 26. März