Neue Homepage für Höxteraner Gastronomen

Höxter. Wer keine Lust zum Kochen hat, und wen der Appetit auf die Lieblingsspeise aus dem Höxteraner Stammlokal nicht loslässt, der braucht in diesen Tagen vor allem eines: eine schnelle, zuverlässige Information, wann welches Lokal geöffnet hat und ob ein Lieferdienst angeboten wird. Die Gastronomen aus Höxter haben während des ersten Lockdowns im März vielfach die Rückmeldung von Bürgern bekommen, dass sie gerne Gerichte in einem der Höxteraner Restaurants bestellt hätten, aber kaum herausfinden konnten, wo bestellt werden kann. Das soll sich im „Lockdown light“ und auch für die Zukunft ändern, kündigt Barbara Potthast-Menne aus dem Strullenkrug an. Seit Mittwoch, 4. November, informiert die „Höxteraner Gastrofamilie“ auf einer neuen Homepage über die Angebote der Restaurants und Wirtshäuser Höxters. (beb)

