Neue „Notinsel“ für Holzminden

Holzminden. Mit 219 Standorten und mehr als 17.000 Geschäften verteilt sich das Projekt „Notinseln“ von der Hänsel+Gretel Stiftung in ganz Deutschland. Das 2002 ins Leben gerufenen Projekt soll Kindern in Not- und Gefahrensituation Zufluchtsorte bieten, in denen sie Hilfe bekommen, ganz nach dem Motto „wo wir sind, bist du sicher“. Einzelhandelsgeschäfte, Bäckereien, Metzgereien, Friseure, Apotheken und Banken können diese Zufluchtsorte sein und Notinselprojekt werden. Wichtig ist, dass diese Orte für Kinder gut und immer erreichbar sind. In Holzminden ist jetzt eine neue „Notinsel“ dazu gekommen. Als neuer Notinselpartner in der Holzmindener Innenstadt konnte nun das EMS-Gesundheitsstudio „Körperformen“ gewonnen werden.

