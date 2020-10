Neuer Bürgermeister wird verpflichtet

Höxter. Der neue Bürgermeister der Stadt Höxter, Daniel Hartmann, wird in der Ratssitzung am Donnerstag, 5. November, verpflichtet. Die Sitzung in der Residenz Stadthalle Höxter beginnt um 18 Uhr. Weiterhin stehen auf der Tagesordnung die Verabschiedung von Bürgermeister Alexander Fischer, die Wahl der stellvertretenden Bürgermeister, die Bildung von Ausschüssen und die Bestimmung der Ausschussvorsitzenden. (fhm)