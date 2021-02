Neuer Geschäftsführer André Neiß in Fürstenberg willkommen geheißen

Fürstenberg. Der neue Geschäftsführer André Neiß hat seine Arbeit in Fürstenberg aufgenommen. Seit dem 22. Februar steht der Interimsmanager an der Spitze der niedersächsischen Porzellanmanufaktur, nachdem Stephanie Saalfeld das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hatte (der TAH berichtete).

Am Montag begrüßte das Team der Porzellanmanufaktur André Neiß in Fürstenberg. Der 61-jährige Hannoveraner hat für die neue Aufgabe eine Wohnung in Fürstenberg bezogen: „Ich habe einen kurzen Arbeitsweg und kann mich so voll und ganz auf die Aufgaben der Porzellanmanufaktur konzentrieren. In meiner ersten Arbeitswoche hat mich das Team vor Ort schnell in die Welt des Porzellans geholt.“ André Neiß ist erfahren, sich schnell und intensiv in neue Unternehmen und Branchen einzuarbeiten. Seit knapp drei Jahren ist er als Interimsmanager tätig.

