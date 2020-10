Neuer Höchstwert: Innerhalb von 24 Stunden 16.774 Neuinfektionen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstagmorgen, 29. Oktober, einen neuen, traurigen Höchstwert. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen in Deutschland liegt bei 16.774 Fällen innerhalb von 24 Stunden. Der bisherige Rekordwert vom Vortag lag bei 14.964 Fällen. Vor einer Woche, am 22. Oktober, hatten die deutschen Gesundheitsämter 11.287 Neuinfektionen gemeldet. Damit hatte der Wert erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland die Marke von 10.000 überschritten. Insgesamt haben sich dem RKI zufolge seit Beginn der Pandemie bundesweit 481.013 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöhte sich um 89 auf 10.272. (fhm)