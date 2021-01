Neuer Pächter und Betreiber für die Stadthalle Höxter

Höxter. Ab dem 1. Februar wird die Otto Gastronomie GmbH & Co. KG, Beverungen, den gastronomischen Betrieb in der Residenz Stadthalle Höxter übernehmen. Das ist das Ergebnis der von der Stadt Höxter durchgeführten Ausschreibung zur Neuvergabe des Pacht- und Betreiberverhältnisses der Stadthalle. Die Otto Gastronomie GmbH & Co. KG wird somit zusammen mit der Agentur Fee Fair Events Entertainment künftig die Geschicke der Stadthalle Höxter lenken und hierbei insbesondere für die gastronomische Bewirtung zuständig sein. Das Veranstaltungsmanagement und die Vermarktung der Halle liegt wie bereits mitgeteilt in den Händen der Agentur Fee.

