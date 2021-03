Neuer Standort für den Wochenmarkt in Höxter

Höxter. Nicht nur für den Fußgänger- und Lieferverkehr wird es im Zuge der Arbeiten zur Neugestaltung der Fußgängerzone in Höxter zu Beeinträchtigungen kommen. Auch der Wochenmarkt in Höxter muss der Baumaßnahme während der Bauzeit weichen. „Eine Durchführung des Wochenmarkts während der Baumaßnahme im Bereich des Marktplatzes/Marktstraße ist nicht möglich“, so Inge Ortjohann, Leiterin der Abteilung Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst. Es wurden daher mehrere alternative Standorte zur übergangsweisen Durchführung des Wochenmarktes geprüft. Die Entscheidung fiel auf einen Teilbereich der Hennekenstraße sowie den angrenzenden Parkplatz der Firma Klingemann. Erstmalig wird der Wochenmarkt am Mittwoch, 17. März, an seinen neuen Standort ausweichen und dort bis voraussichtlich Ende des Jahres eine neue Heimat haben. Die Stadt Höxter weist daraufhin, dass auch am neuen Standort des Wochenmarktes eine Maskenpflicht im Zuge der Maßnahmen gegen das Coronavirus besteht.

