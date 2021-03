Neuhaus: Spaziergänger findet Leiche, ist es die vermisste Seniorin?

Neuhaus. Ein Spaziergänger hat am Montagnachmittag einen augenscheinlich weiblichen Leichnam in der Nähe von Neuhaus entdeckt. Das hat die Polizei Holzminden am Mittwochmittag mitgeteilt. Die Identität ist derzeit noch unklar, so die Polizei weiter. Eine Obduktion soll jetzt klären, ob es sich bei der Verstorbenen um die seit Dezember 2020 aus einem Heim vermisste Seniorin handelt. Damals war eine groß angelegte Suchaktion gestartet worden - ohne Erfolg. (bs)