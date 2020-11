Neun neue Corona-Fälle im Kreis Holzminden

Die Zahl der Kreis-Holzmindener, die sich mit dem Corona-Virus infiziert hat, steigt weiter an.

Kreis Holzminden. Die Corona-Zahlen im Landkreis Holzminden steigen weiter an. Nachdem am Dienstag vier Neuinfektionen gemeldet wurden, kamen am Mittwoch noch einmal neun Fälle hinzu, bei denen der Test positiv ausfiel. Insgesamt gibt es jetzt im Landkreis Holzminden 55 aktive Fälle. Die Sieben-Tage-Inszidenz ist laut Niedersächsischem Landesgesundheitsamt damit wieder über die 50er-Schwelle gestiegen und liegt bei 52,5. Das hat erneut Konsequenzen für die Schüler ab der fünften Klasse: Der Mund-Nasen-Schutz ist ab sofort auch im Unterricht wieder Pflicht. (bs)