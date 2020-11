Noch einmal drei neue Corona-Fälle mehr im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden. Am Sonntagnachmittag meldet der Landkreis Holzminden drei weitere positiv getestete Coronafälle im Kreis Holzminden. Damit steigt die Zahl der positiven Akutfälle auf 17. Zum Vergleich: Am Donnerstag letzter Woche wurden sieben aktive Fälle gezählt. In Quarantäne befinden sich nach Landkreis-Angaben derzeit 88 Personen. Insgesamt sind seit Beginn der Statistik 165 Kreis-Holzmindener positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 141 gelten als genesen (spe)