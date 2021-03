NRW setzt Corona-Verordnung wieder in Kraft – Beschränkungen wieder da

Rolle rückwärts in NRW, die Beschränkungen im Einzelhandel sind wieder da. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat die vom Oberverwaltungsgericht Münster aufgehobenen Corona-Beschränkungen im Einzelhandel mit einer Überarbeitung der Corona-Verordnung wieder in Kraft gesetzt. Für Schreibwarengeschäfte, Buchhandlungen und Gartenmärkte bedeutet die Neuregelung schärfere Auflagen. Das erklärt das NRW-Gesundheitsministerium. Am Vormittag hatte das Gericht auf die Klage eines Media-Markts die Verordnung außer Vollzug gesetzt, weil die ungleiche Behandlung einiger Händler gegen den verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz nach Artikel 3 des Grundgesetzes verstoße, entschieden die Richter in Münster. (fhm)