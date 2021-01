Ölgemälde für die St.-Martin-Gemeinde Eschershausen

Eschershausen. In den vergangenen Jahren haben schon mehrfach Bilder ihren Weg in die evangelische Stadtkirche St. Martin in Eschershausen gefunden. Jetzt übergab Dr. Gabriele Gräfin von Schwerin ein Ölgemälde aus dem Nachlass ihrer Eltern, dem Ehepaar Gerhard und Brigitte Stehncken, an die Kirchengemeinde St. Martin. Das Gemälde eines unbekannten Malers, das eine Kreuzigungsszene zeigt, fand seinen Platz an einer der beiden Außenseiten des Kirchenschiffes.

Mit der Überlassung dieses Ölgemäldes möchte die promovierte Philosophin und langjährige Redakteurin einer großen deutschen Fernsehzeitschrift noch einmal die besondere Verbundenheit ihrer Eltern mit der Raabestadt Eschershausen, und dabei insbesondere der evangelischen Kirchengemeinde, zum Ausdruck bringen. (jbo)

