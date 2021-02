Online-Abschlussfeier der HAWK in Holzminden

Holzminden. An der HAWK in Holzminden wurde in virtueller Runde gratuliert, gefeiert und mit Sekt angestoßen. Die Fakultät Management, Soziale Arbeit, Bauen verabschiedete mit einem Online-Festakt ihre Absolventen der Studienbereiche Bauen und Management. Studierende und Mitarbeitende der Fakultät fanden sich online zusammen, um die erfolgreichen Bachelor- und Masterabschlüsse zu feiern. Den Auftakt zur virtuellen Abschlussfeier gab die Band „Crew“, bestehend aus Hansi Mantel und Helge Megerle, mit rockigen Gitarrenklängen. Anschließend folgte der festliche Teil der Veranstaltung.

„Sie stehen heute an einem Wendepunkt in Ihrem Leben. Die Bedingungen, unter denen Sie ihren Abschluss erlangt haben, waren nicht die einfachsten. Sie haben allen Grund, stolz auf sich zu sein“, eröffnete Dekan Dr. Ulrich Hundertmark die Abschlussveranstaltung. „Das Besondere an unserer Hochschule ist der persönliche Kontakt und das familiäre Miteinander. Daran hat auch die Corona-Pandemie nichts geändert“, so der Dekan.

