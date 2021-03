Online-Infoveranstaltungen der Georg-von-Langen-Schule Holzminden

Kreis Holzminden. Vielen Schülerinnen und Schülern ist nicht klar, welchen Schritt sie nach dem Schulabschluss im Sommer wagen sollen. Selbst wenn die fachliche Richtung schon feststeht, kommt oft die Frage: Welche Schulform ist die richtige? Wie kann das geplante Ziel am besten erreicht werden? Die Georg-von-Langen-Schule, Berufsbildende Schulen Holzminden, lädt auch in diesem Jahr zu Informationsveranstaltungen ein. Alle Informationsveranstaltungen finden online statt. Bei diesen Online-Informationsveranstaltungen besteht Gelegenheit, offene Fragen zu klären und die eigenen Überlegungen zu festigen. In der individuellen Beratung können auch spezielle Fragen zu den eigenen Möglichkeiten direkt an die Mitglieder der erweiterten Schulleitung der BBS Holzminden gerichtet werden.

Schon am Mittwoch, 17. März, findet die nächste Online-Informationsveranstaltung statt. Weitere Termine im März und April sind auf der Homepage der BBS Holzminden aufgelistet: www.bbs-holzminden.de.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 16.03.2021