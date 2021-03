Online-Lehre an der BBS Holzminden – sogar aus Belarus

Holzminden. Bereits seit 2012 gibt es an der Georg-von-Langen-Schule BBS Holzminden, in Zusammenarbeit mit dem Runden Tisch Holzminden-Weißrussland, ein etabliertes und gut funktionierendes Gastlehrerprogramm, an dem schon zahlreiche weißrussische Lehrkräfte teilgenommen haben. Pandemie-bedingt konnten im vergangenen Jahr keine Gäste aus Weißrussland in Holzminden begrüßt werden.

Der Kontakt zwischen Weißrussland und Holzminden lebt aber trotzdem: Das erste Online-Treffen zwischen der Francisk-Skorina-Universität in Gomel, Weißrussland (Belarus), und der Georg-von-Langen-Schule fand vor kurzem statt. In einer 90-minütigen Konferenz wurde über die Umsetzung eines Schulpraktikums von belarussischen Studierenden an der Georg-von-Langen-Schule diskutiert. Das Gespräch knüpft an Pläne aus dem Herbst 2019 an.

