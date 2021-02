Online-Workshop der CIMA jetzt für Eschershausen

Eschershausen. War der Workshop vor wenigen Tagen in Stadtoldendorf der erste Streich, so folgte, frei nach Wilhelm Busch, der zweite sogleich in Eschershausen. Das Institut für Regionalentwicklung CIMA trat wiederum auf den Plan, die Grundlagen für den Antrag auf Fördermittel im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung zu erarbeiten. Seit genau 50 Jahren existiert diese vom Bund und den Ländern zu zwei Drittel finanzierte Städtebauförderung mit dem Ziel, städtebauliche Missstände oder Funktionsverluste in festgelegten Erneuerungsgebieten zu beheben. (rcl)

