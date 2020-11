Ortsdurchfahrt Negenborn ist voll gesperrt

Negenborn. Auf einen kleinen Umweg werden sich Verkehrsteilnehmer einstellen müssen, die auf der Bundesstraße 64 Richtung Seesen unterwegs sind: Die Bundesstraße ist seit Montag, 9. November, im Bereich Negenborn voll gesperrt, der Verkehr wird über Arholzen in Richtung Stadtoldendorf umgeleitet. Die Bauarbeiten an der neuen Brücke über das Hooptal schreiten voran, so dass ebenfalls die K71 von Negenborn durchs Hooptal nach Stadtoldendorf für den Verkehr gesperrt werden muss. Bis Weihnachten werden Fundamente für 18 bis zu 15 Meter hohe Hilfsstützen erstellt, die im Zuge des Brückenbaus gebraucht werden. Sollte alles nach Plan verlaufen, wird der Verkehr nach Weihnachten einspurig mit Ampelschaltung durch Negenborn fließen. (ue)

