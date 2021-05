Ortsvorsteher wird in Briefwahl gewählt und Mühlenberg bleibt eigenständiger Wahlbezirk

Mühlenberg. Der Ortsvorsteher in Mühlenberg wird künftig und erstmals zur Kommunalwahl im September per Briefwahl von den Mühlenberger Bürgern direkt bestimmt. Der Rat der Stadt Holzminden hat einstimmig die entsprechende Änderung der Hauptsatzung beschlossen. Mühlenberg bleibt außerdem ein eigenständiger Wahlbezirk und behält sein Wahllokal. Die Bürger können also ihre Stimmen weiterhin vor Ort abgeben. Ursprünglich, so hatte es die Verwaltung mit Verweis auf die Wahrung des Wahlgeheimnisses vorgeschlagen, sollte die Ortschaft einem Wahlbezirk in der Kernstadt zugeordnet werden, hätten die Einwohner zur Stimmabgabe nach Altendorf fahren sollen. Bewerber um das Amt des Ortsvorstehers hätten für sich von Haus zu Haus Unterschriften sammeln sollen. Das ist vom Tisch, und Ortsvorsteher Gerd Schläger, der im Amt bleiben will, begrüßt dies im Sinne der „Identität der Ortschaft“. Ausgezählt und festgestellt wird das Wahlergebnis vor Ort allerdings nur, wenn mindestens 50 Stimmen abgegeben werden, so soll das Wahlgeheimnis gewahrt bleiben. Mühlenberg hat derzeit 94 Einwohner. (spe)

