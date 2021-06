Park Side Gallery startet in Holzminden mit Tugba Simsek in die zweite Runde

Yvonne Salzmann und Jürgen Thoms haben am Montag die Banner der Park Side Gallery am Unteren Teich gewechselt. Foto: spe

Holzminden. Bannerwechsel in der „Park Side Gallery“ am Unteren Teich in Holzminden: Der erste Monat ist um, die Bilder von Rosi Marx sind eingerollt, jetzt gehört die Naturbühne Tugba Simsek und sechs ihrer Werke. Am Montagmorgen tauschten Projektleiterin Yvonne Salzmann und ihr in Holzminden lebender Künsterkollege Jürgen Thoms die auf Lkw-Plane gedruckten Bilder aus. Marx’ Werke ziehen weiter nach Braunschweig, in Holzminden sind den gesamten Juni über Fotos der deutsch-türkischen Künstlerin Tugba Simsek zu sehen. Sechs Künstlerinnen, sechs Werke, sechs Städte, sechs Monate – das ist die Kurzformel, auf die sich die „Park Side Gallery“ reduzieren lässt. Dabei ist das ungewöhnliche Kunstprojekt viel facettenreicher. (spe)

