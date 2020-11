Parken und Müllabfuhr: Situation im Viktoria-Luise-Weg in Holzminden noch ungelöst

Holzminden. Im Viktoria-Luise-Weg in Holzminden sind die Müllfahrzeuge jahrelang über den Gehweg gefahren, wenn parkende Autos dies an Müllabfuhrterminen erforderten, weil die Durchfahrtbreite der Straße nicht mehr ausreichte. Nach der Sanierung (die Gehwege sind im unteren Bereich weiterhin mit wassergebundener Decke hergestellt) will die Abfallwirtschaft dies nicht mehr, obwohl die Stadt Holzminden eine Sondergenehmigung zum Befahren des Gehwegs erteilt hat. Stattdessen hat die Stadt ein Parkverbot erteilt und den „Falschparkern“ Knöllchen angedroht. Die Angelegenheit beschäftigt die politischen Gremien und Fraktionen. Zwei Anträge, einer von der FDP-, der andere von der Grünen-Fraktion im Rat, liegen vor und wurden beraten. Die „schnelle Lösung“ hieße, im Viktoria-Luise-Weg durch eine entsprechende Beschilderung das Parken auf dem (in Fahrtrichtung) rechten Gehweg zu erlauben. Das sieht der FDP-Antrag vor. Allerdings ist der Bordstein dort so hoch, dass Reifen und Felgen der parkenden Autos beschädigt werden könnten. Der Grünen-Antrag sieht die Erstellung eines Durchfahrtkonzeptes für 20 Straßen oder Straßenabschnitte im Stadtgebiet vor. (spe)

