Parkplatzunfall in Delligsen: Wer hat ihn beobachtet?

Delligsen. Am Mittwochvormittag gegen 11.15 Uhr befuhr eine Frau aus Grünenplan mit ihrem gelben Ford Ka das Parkplatzgelände der Delligser Einkaufsmärkte und beabsichtigte, im Bereich des dortigen Rewe-Marktes einzuparken. Plötzlich kam ihr in ihrer Fahrspur beim Abbiegen ein schwarzer Mercedes-SUV entgegen, dem sie ausweichen musste.

Hierbei kollidierte der gelbe Ford, nachdem er einen Grünstreifen durchfahren hatte, mit einem geparkten Kombi Dacia, wodurch Sachschaden entstand. Der schwarze SUV entfernte sich ohne anzuhalten vom Parkplatzgelände in Richtung Dr.-Jasper-Straße.

Einzelheiten zu dem beteiligten SUV beziehungsweise dessen Fahrzeuginsassen konnten im Rahmen einer Unfallaufnahme vor Ort nicht gewonnen werden. Entsprechende Hinweise werden erbeten an die Polizeistation in Delligsen, 05187/300460.