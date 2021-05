Pfingstmontag ist der Tag der Ökumene

In Deutschland ist der Pfingstmontag ein Feiertag, und zwar sowohl kirchlich wie gesetzlich. Doch nicht überall auf der Welt gibt es den Pfingstmontag: In den meisten Ländern ist er ein ganz normaler Arbeitstag. Kirchlich beginnt am Montag nach Pfingsten die sogenannte "Zeit im Jahreskreis", also sozusagen die "normale" Zeit, in der die Liturgie nicht durch die Feier oder Vorbereitung der Hochfeste Ostern und Weihnachten geprägt ist. Die Feier des Pfingstmontags ist die Fortsetzung der Feier des Geburtstages der Kirche wird also auf den zweiten Tag ausgedehnt. Vielerorts wird der Pfingstmontag als Tag der Ökumene begangen: Katholiken und Protestanten feiern gemeinsam Gottesdienst – denn auch die pfingstliche Urgemeinde war nicht in Konfessionen getrennt. (fhm)