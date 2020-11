PGS Dassel in Fürstenberg: Die Schülerschaft gestaltet mit

Dassel/Fürstenberg. Da die Inzidenzzahlen in den Landkreisen Northeim und Holzminden Ende Oktober niedrig waren, konnte die Schülervertretung der Paul-Gerhardt-Schule in Dassel (PGS) auch in Zeiten von Corona einen Workshop in der Jugendbildungsstätte Fürstenberg durchführen. Trotz Abstandsgebot und Maskenpflicht waren die Klassensprecher froh, an die Tradition der vergangenen Jahre anknüpfen zu können und in der liebgewonnenen Umgebung fast ein bisschen Normalität zu erleben. Als Erstes bestimmte die SV zunächst die Partnerschule in Kenia und den PGS-Lernfonds als Spendenempfänger für den Spendenlauf im Sommer 2021.

