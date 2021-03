Plakataktion zu den Frauenaktionswochen in Höxter

Höxter. „Plakative Frauenaktionswochen Höxter 2021“ nennt sich die Plakatreihe, die das Frauennetzwerk und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Höxter anlässlich des Internationalen Frauentages in Höxter präsentieren. Sechs Poster im Großformat 1,20 mal 2,20 Metern werden in der Zeit von März bis April in den Schaukästen der Ortseingänge der Stadt Höxter auf die Ungleichbehandlungen zwischen Männern und Frauen hinweisen – und dies unübersehbar und deutlich.

Seit 23 Jahren werden traditionell rund um den Internationalen Frauentag die Frauenaktionswochen Höxter angeboten. Doch dieses Jahr ist alles anders, denn Präsenzveranstaltungen sind infolge der Corona-Pandemie nicht möglich. Aber die zahlreichen engagierten Veranstalterinnen lassen sich davon nicht ausbremsen und haben sich für eine Plakataktion entschieden.

