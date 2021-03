Polizei Holzminden startet Aktion gegen Betrüger am Telefon

Holzminden. Sie melden sich am Telefon, als Polizisten oder Bankmitarbeiter, sie sind überzeugend und hartnäckig – und nutzen die Schwächen älterer Menschen gezielt und gnadenlos aus. Betrüger am Telefon haben – auch im Landkreis Holzminden – bereits Senioren um ihre ganzen Ersparnisse gebracht. Die Polizei mahnt und warnt immer wieder. Jetzt werden die Polizisten dafür sogar zu Postboten. In der Stadt Holzminden tragen sie mehr als 3.400 Briefe aus. Der Inhalt der „Seniorenpost 70+“: Ein persönliches Anschreiben, eine Informationsbroschüre, ein Flyer, auf dem sich die Sicherheitsberater für Senioren vorstellen und ein Warnaufsteller, der den Platz neben dem Telefon einnehmen sollte. Den ersten Brief hat am Freitag Elke Leuckel, die Vorsitzende des Holzmindener Seniorenrates erhalten. (bs).

