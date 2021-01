Polizei löst Party wegen Verstöße gegen die Corona-Verordnung auf

Uslar. Am Sonntag, 31. Januar, musste die Polizei in Uslar um 0.35 Uhr aktiv werden. Nach einem anonymen Hinweis stellten die Beamten in der Mühlenstraße in Uslar, fest, dass hier insgesamt sechs Personen aus unterschiedlichen Haushalten eine Party feiern. Die Feier wurde aufgelöst. Gegen die Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 15 bis 22 Jahren wurden Platzverweise ausgesprochen. Weiterhin wurden sechs Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet.