Polle: Rauchmelder schlägt an

Polle. Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr wurden die Feuerwehren Polle, Heinsen und Brevörde alarmiert: Nachbarn hatten in der Burgstraße in Polle einen Heimwarnmelder gehört und sofort zum Telefon gegriffen. Die schnell eintreffenden Feuerwehrleute fanden in der betroffenen Wohnung jedoch „nur“ einen in Betrieb genommenen Ofen, dessen Schornstein nicht richtig zog. Der Rauch wurde im Gegenteil zurück in die Wohnung gedrückt. Die Ursache war schnell behoben und die Feuerwehren konnten nach kurzer Zeit wieder abrücken. (rei)