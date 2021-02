Positiver Test: FC Bayern im Klub-WM-Finale ohne Müller

Bayern München muss im Finale der Klub-WM (19.00 Uhr/DAZN) gegen den mexikanischen Klub UANL Tigres auch auf Thomas Müller verzichten. Der 31-Jährige wurde am Mittwoch nach dem Training in einer standardmäßigen Probe positiv auf Corona getestet, das bestätigten der Fußball-Weltverband FIFA und die Bayern am Donnerstagnachmittag.

Müller ist von der Mannschaft isoliert worden. Er fällt damit auch für das Bundesliga-Heimspiel des Rekordmeisters am Montag gegen Arminia Bielefeld aus. Müller wird nach München zurückkehren und sich "umgehend in Quarantäne begeben", das teilte der Klub mit: "Der FC Bayern hat sich mit den zuständigen Behörden abgestimmt." Bei den Tests am Donnerstag gab es keinen weiteren positiven Befund.

De Fall Müller zeige aber, "dass die Blase offensichtlich nicht unverwundbar ist. Sie ist eben doch verwundbar", sagte die Sportausschuss-Vorsitzende Dagmar Freitag bei Sky Sport News.

Zuvor waren bereits Nationalspieler Leon Goretzka und Javi Martinez wegen positiver Tests ausgefallen. Beide Profis reisten deshalb nicht mit zum Turnier nach Katar. Jerome Boateng steht aus privaten Gründen nicht zur Verfügung und ist aus Doha abgereist.

Insgesamt ist Müller der sechste Corona-Fall bei den Bayern. Neben Goretzka und Martinez waren auch schon die Nationalspieler Serge Gnabry und Niklas Süle sowie Joshua Zirkzee (inzwischen Parma Calcio) positiv getestet worden. Bei Gnabry handelte es sich aber mit höchster Wahrscheinlichkeit um einen sogenannten "falsch positiven" Test. Doha (SID) / © 2021 SID