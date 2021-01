Prozess um die Marihuana-Plantage von Lenne hat begonnen

Am Landgericht Hildesheim müssen sich seit Donnerstag vier Männer verantworten. Foto: ue

Hildesheim. Sie waren auf dem Weg, ganz große Nummer im Handel mit Betäubungsmitteln zu werden und sind doch gescheitert. Seit Donnerstag müssen sich vier Männer – zwei Deutsche, ein Kosovare sowie einer aus Bosnien-Herzegowina - vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Ihnen wird bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringem Maße sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Im Landkreis Holzminden haben die vier für Aufsehen gesorgt, als Anfang August 2020 in Lenne das ehemalige Gasthaus „Kammerkrug“ von der Polizei durchsucht wurde. Der 25-Jährige Hauptangeklagte, der seitdem in der JVA Hannover sitzt, hatte die Immobilie im April 2020 gekauft und dort eine Marihuana-Plantage mit über 2.000 Pflanzen installiert. (ue)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 29.01.2021